Keiko Fujimori cumplió deseo de Mark Vito: “¡Una Bembos Extrema!”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, utilizó sus redes sociales para compartir una peculiar instantánea en donde aparece con sus dos menores hijas y su esposo Mark Vito Villanella en un local de comida rápida, y aseguró que pudo cumplir el deseo de su esposo.

“Tardó un poco, pero hoy salimos los 4 para que Mark cumpla el mayor deseo que tenía durante su huelga de hambre: ¡Una Bembos Extrema!”, escribió Keiko en su cuenta de Facebook.

En huelga de hambre y con antojos

El 13 de noviembre de 2019, Mark Vito se declaró en huelga de hambre por la libertad de su esposa, quien en ese entonces estaba cumpliendo con prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos desde el 1 de noviembre de 2018 por el caso Odebrecht.

“En este momento me encantaría una Bembos. Y no cualquier hamburguesa, me encantaría una hamburguesa extrema. Pero todo este sufrimiento tiene sentido para que la gente sea consciente de la injusticia que sufre mi esposa”, comentó Vito para el diario ‘Trome’.