Keiko Fujimori no pudo ver a su padre: “Si bien está estable, por teléfono lo noto un poco ansioso”

Atención. Este miércoles, la lideresa Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que llegó al penal de Barbadillo en Ate para dejar alimentos a su padre, al expresidente Alberto Fujimori, pero no le habrían permitido verlo.

“No he podido ver a mi padre. Estamos a la espera de resolución, quizás esperábamos que se pueda dar antes, pero todavía seguimos esperando el trascurso de los días. Esperábamos que en unas horas se pueda emitir el documento que le de la libertad”, expresó.

En esa línea, Keiko Fujimori señaló que una vez que su padre salga del penal, este se pueda ir directamente a una clínica para que se haga todos los exámenes médicos.

“Yo me he estado comunicando con él, porque me llama desde un teléfono público y claro con todo este proceso, él está un poquito ansioso, por ello, nuestra preocupación es hacerle los chequeos correspondientes”, puntualizó.

De esta manera, Keiko comentó que el personal del INPE le ha asegurado el estado de salud de su padre es estable, pero cuando hablan por teléfono, lo nota ansioso.

Por otro lado, la excandidata presidencial contó que ha venido a dejar alimentos a su padre, pero no ha podido verlo.

“Estamos a la espera, como saben, de la resolución del Tribunal Constitucional. Quizá esperábamos que se diera antes, pero seguiremos esperando en el transcurso de estos días. Esperamos que en las próximas horas pueda finalmente emitirse la resolución”, declaró ante la prensa.

DATO

El 17 de marzo, el Tribunal Constitucional confirmó que había aprobado con el voto dirimente de su presidente, Augusto Ferrero, la resolución a favor de un hábeas corpus para que se restituya el indulto humanitario a favor del expresidente Fujimori otorgado en el 2017.