Katy Ugarte sobre designación de Condori: La cuota de poder de Perú Libre es la que presiona

¡Atención! Katy Ugarte, de Perú Libre, indicó este jueves que Hernán Condori debió renunciar al ministerio de Salud por todos los cuestionamientos en su contra y que la censura de esta ni siquiera se debió dar.

“(Estamos) Cansados de tanta situación, Esta censura ni siquiera debió darse, por ética, El ministro (Condori) debió dar un paso al costado. Ya no era necesario estar censurando. Sabiendo que salíamos de una crisis. Lo que el gobierno de Castillo y el bloque magisterial quiere es que el país sea gobernable, consensuando y teniendo buenos cuadros en los ministerios. Condori tenía muchos cuestionamientos”, señaló Ugarte en diálogo con Canal N.

Al ser cuestionada sobre la razón por la cuál el Ejecutivo nombró a un ministro tan cuestionado en la cartera de Salud, Ugarte señaló que esto podría darse por la cuota de poder y las presiones de Perú Libre.

“El enfrentamiento debilita la gobernabilidad del presidente. Presumo que la cuota de poder que tiene Perú Libre es la que presiona. Somos invitados, a veces no dejan tomar decisiones inmediatas y eso perjudica. En el bloque magisterial no vamos a avalar, vamos a ser tajantes. Si se tiene que ir una personaje que no cumple, tiene ”, señaló.

CENSURA A CONDORI

Con 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la moción que plantea la censura del ministro de Salud, Hernán Condori Machado, por su manifiesta falta de idoneidad y capacidad para el ejercicio del cargo.

“Se comunicará el presente acuerdo al presidente de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso b) del artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República”, precisó la titular del Parlamento Nacional, Maricarmen Alva Prieto, luego de anunciar el resultado de la votación.

En consecuencia, el ministro censurado deberá renunciar y el presidente de la República aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes.

