Katy Ugarte, de Perú Libre, pidió al Gobierno revisar concesión con Repsol

Katy Ugarte, congresista de Perú Libre, se refirió a la decisión del Ministerio Público de solicitar impedimento de salida del país por 18 meses contra el director ejecutivo de Repsol Perú, Jaime Fernández, con el fin de garantizar su presencia en las investigaciones por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.





Si bien la legisladora oficialista saludó la medida, instó al Gobierno de Pedro Castillo a que imponga sanciones más duras a la empresa española.





“Creo que en este aspecto nuestras autoridades están tomando la acción necesaria, puesto que este atentado grave contra la ecología y el medio ambiente realmente no tiene nombre, y es necesario no solamente que se le dé los 18 meses de impedimento de salida, sino también que se tenga que revisar esta concesión (con Repsol) y ver de qué manera sancionan, porque hemos escuchado que se quieren hacer los desentendidos y no quieren asumir esta responsabilidad”, indicó Ugarte Mamani a La República.

También precisó que las empresas transnacionales no pueden permanecer en el Perú para que “hagan lo que quieran” y sin recibir ninguna sanción por parte de las autoridades correspondientes. En esa línea, recordó a los ciudadanos afectados por el desastre ecológico.

“Creo que es dable esta decisión (que deje de trabajar en el Perú), porque no podemos permitir que atenten, no solamente con la ecología, sino con los miles de trabajadores que se van a quedar sin llevar el pan de cada día a su casa. ¿Cómo queda la pesca en nuestro país? Es un recurso rico que tenemos, es necesario que se tomen decisiones”, puntualizó Katy Ugarte.

