Katherin Ampuero sobre PL que penaliza a jueces y fiscales por revelar información: “Busca amordazar”

En Exitosa, la exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, cuestionó que el Ejecutivo haya presentado formalmente el proyecto de ley que sanciona a jueces y fiscales que filtren información de procesos judiciales, pues considera inoportuno el tiempo en el que se da esta iniciativa en medio de investigaciones que involucran al presidente Pedro Castillo y su entorno.

Además, mencionó que se buscaría “amordazar” y evitar que se conozca la verdad sobre lo dicho por los colaboradores eficaces, Karelim López y Zamir Villaverde, quienes acusan al mandatario en presuntos actos de corrupción.

“Lo que llama la atención es la oportunidad en la que están presentando este proyecto de ley, y no me cabe duda que es justamente para evitar que la ciudadanía conozca información que están brindando lo colaboradores eficaces que involucra al presidente de la República y a su entorno más cercano (…) Busca amordazar, que no se sepa toda esta evidencia que va encontrando el Ministerio Público”, declaró la experta en diálogo con Jesús Verde en el programa ‘Hablemos Claro’.

Ampuero respaldó también la labor del periodista y resaltó la importancia de que continúe desempeñándose en la búsqueda de la información, especialmente en temas de interés público que involucra a altos funcionarios del Estado, de los cuales se ha visto graves revelaciones. Por lo que señaló que de aprobarse esta iniciativa se estaría vulnerando a los derechos de los hombres y mujeres de prensa.

“Hay que tener en claro que las funciones de los periodistas, su trabajo es buscar la información y más aún si tiene que ver con temas tan relevantes como los que se están viendo ahora. Es un tema absolutamente de interés público, se están involucrando a altos funcionarios del Estado (…) y pretender criminalizar el trabajo de los periodistas es vulneratorio a los derechos de estos profesionales“, aseveró.

“Gracias ese periodismo de investigación se ha sabido muchos hechos de corrupción que han dado origen a que la fiscalía inicie investigaciones”, agregó.

