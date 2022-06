Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular: “Como bancada no estamos pensando en la reelección de Alva”

En entrevista con Exitosa, la vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, señaló que su agrupación parlamentaria no busca la reelección de María del Carmen Alva como presidenta del Congreso de la República. En ese sentido, indicó que su bancada aún no define cuál será la participación que tendrán dentro de la Mesa Directiva.

“No se de donde sacan este tema, definitivamente ella (Alva) no va a la reelección. Además, como bancada nosotros no estamos pensando ni hemos pensado en su reelección. Nosotros no hemos definido todavía exactamente cuál será nuestro nivel de participación dentro de la mesa directiva. Eso se definirá más o menos entre la primera, la segunda semana, o de repente hasta la tercera semana de julio. Ahora estamos todos concentrados en que se termine la legislatura bien hasta el 8 de julio y luego se verá qué es lo que pasa”, declaró Paredes a Exitosa.

Asimismo, se refirió acerca de la investigación que se realiza a los parlamentarios de su agrupación, quienes estarían involucrados en una organización criminal denominada ‘Los Niños’.

“Aquí (en la Comisión de Ética) a nadie hemos blindado y no pensamos hacerlo, sean mis correligionarios o no correligionarios”, remarcó Karol Paredes.

Como se recuerda, la titular del Congreso, Alva Prieto, aseguró que no continuará en el cargo, luego de que termine su gestión en julio del presente año. Además, señaló que con la iniciativa de bicameralidad y reelección de congresistas no está buscando permanecer como titular de la Mesa Directiva.

“En ningún momento he dicho que yo voy a la reelección y eso no está en mi agenda ni en mi mente. Yo he hablado en Comisión de Constitución, expuse mi proyecto de ley de bicameralidad y esta habla de la reelección congresal. Así que la verdad que se han confundido porque lo único que he expuesto es mi proyecto de bicameralidad donde habla de la reelección congresal. No sé de dónde ha salido eso”, aseveró.

