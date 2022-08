Karol Paredes sobre Pedro Castillo: “No hay que pedir su renuncia, hay que vacarlo”

La congresista Karol Paredes (Acción Popular) consideró que el Congreso de la República no debe solicitar la renuncia del presidente Pedro Castillo, sino que debe optar por iniciar un proceso de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral.

“Estoy totalmente de acuerdo con no pedir la renuncia del presidente. Lo que se tiene que hacer es vacarlo al presidente como corresponde. Tenemos que ponernos todos de manera fuerte y pensar en el país. Pensar en el país es pensar en la vacancia”, dijo en entrevista para Exitosa.

La parlamentaria aseveró que es momento de “reflexionar” y que los 130 congresistas “tienen el compromiso moral de defender a la ciudadanía de personas que han entrado a asaltar al país“.

Paredes indicó que la eventual vacancia “no es un ataque al presidente”, sino que se trata de “ver qué es lo mejor para la población”.

Sobre el apoyo de un grupo de congresistas conocidos como “Los niños” al jefe de Estado, la legisladora del partido de la lampa dijo que un sector de Acción Popular sí apoya la destitución del presidente.

“Yo no me siento aludida. Un sector de Acción Popular siempre ha marcado una posición sobre el tema de la vacancia. El presidente vienen culpando a todos y no reconoce los delitos”, sostuvo.

Consultada por los 87 votos necesarios para concretar la vacancia presidencial, la legisladora reconoció que “lamentablemente no hay los votos”. Por ese motivo, exhortó a sus colegas a evaluar su posición.

Presidente denuncia confabulación

El mandatario Pedro Castillo denunció ayer martes que existe un plan para “desestabilizar” su gobierno, orquestado presuntamente por un sector del Congreso, de la prensa y de la Fiscalía.

“Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la fiscalía y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. Hago un llamado a las fuerzas democráticas a unirse en defensa del Estado de derecho y la voluntad popular. Podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tienen al pueblo”, señaló.

Asimismo, se refirió al allanamiento en Palacio de Gobierno que realizaron las autoridades la tarde de ayer e indicó que esto se trataba de un “show mediático”.

