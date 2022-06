Karol Paredes sobre Pedro Castillo: El presidente debe dar la cara y responder por lo que se le está imputando

La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, calificó como una “falta de respeto” que el presidente de la República, Pedro Castillo, no haya recibido a la Comisión de Fiscalización para el interrogatorio por el caso Sarratea y otras investigaciones; y consideró que el jefe de Estado debería responder por lo que se le imputa.

“Me parece una falta de educación porque lo cortés no quita lo valiente y, además, el que nada debe, nada teme. Una de las cosas que tendría que hacer el presidente es dar la cara y responder por lo que se le está imputando“, precisó la congresista de Acción Popular en entrevista para Canal N.

En ese sentido, afirmó que no se le puede hacer un desplante a una persona o grupo, “y más todavía si se trata de un trabajo de fiscalización donde se necesita transparentar, no solamente lo que hace él como presidente sino todo lo que está haciendo su gestión“.

“Lo he dicho siempre que yo no confío en el presidente y no solamente por su doble discurso sino por su accionar permanente“, reveló.

La parlamentaria consideró que las acciones de Pedro Castillo son planificadas para “hacer parecer que el sistema no responde” y así lograr su propuesta de una Asamblea Constituyente.

“Piensan que haciendo esos cambios se solucionan los problemas del país”, añadió Paredes.

También, aseguró que el mandatario mantiene cercanía con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Muchos hacen creer que hay una división entre el señor (Vladimir) Cerrón y el presidente, y cuando yo miro las votaciones nunca están separados. Sigue siendo lo mismo, quieren hacer parecer con estos gestos que están divididos o están separados”, aseguró.

