Karol Paredes sobre Pedro Castillo: “Él mismo ha generado su propia persecución”

En entrevista con Exitosa, la presidenta de la Comisión de Ética y vocera alterna de la bancada de Acción Popular, la congresista Karol Paredes, se pronunció sobre las declaraciones del mandatario Pedro Castillo, quien denunció una persecución política en su contra, luego que la Fiscalía ampliase la investigación preliminar por un presunto caso de corrupción.

“No sé a qué persecución se refiere el presidente cuando él mismo ha generado su propio persecución. Yo creo que está viendo fantasmas donde no las hay. Todo lo que se siembra, se cosecha. Entonces, lo que él ha sembrado, ha cosechado”, declaró en nuestro medio.

“¿Quién le ha mandado a reunirse en la casa de Breña? Nadie. ¿Quién le ha mandado a tener a Pacheco como su secretario general y que luego se ha encontrado los 20 mil dólares? Nadie, ha sido su decisión ¿Quién pone a los ministros y quiénes son esos ministros que no reúnen los condiciones y que no están a la altura para responder a esas demandas y necesidades de nuestra ciudadanía? No hemos sido nosotros, ha sido él. ¿Quién manda a azuzar a la gente para ponerla en contra del Congreso? Es él”, agregó.

Por esta razón, la parlamentaria instó al jefe de Estado a buscar soluciones para los principales problema que aquejan al país a través las sesiones de los Consejos de Ministros descentralizado que lleva a cabo el Poder Ejecutivo en diferentes puntos del país.

“Lo que no escucho en las mesas descentralizadas es que […] hay desempleo, crisis, aumento de niveles de pobreza, etc. Y así sucesivamente podemos ir enumerando un sinnúmero de situaciones que está pasando en el país. Me parece que él vive en el país de las maravillas, donde no existen problemas“, aclaró.

Sobre inmunidad

También se refirió al anuncio de Castillo Terrones acerca de un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad a todos los altos funcionarios del Estado a fin de favorecer a la transparencia. Ante ello, la acciopopulista le pidió al jefe de Estado que dé la iniciativa y se someta ahora a la investigación de la Fiscalía y no al término de su mandato.

“Nosotros no tenemos inmunidad. Es más, yo personalmente no estoy de acuerdo con que se haya quitado esta inmunidad, se deberían puesto haber algunos criterios. Lo segundo es que empiece por él. No te olvides de que el proceso de investigación va a empezar cuando él termine su gestión. Entonces, que dé la iniciativa y se someta desde ahora”

“Así como nosotros nos sometemos a que nos investiguen, debería someterse él. Debería ser la primera persona en decir voy a ir a declarar como corresponde, no estar mandando escritos“, puntualizó en Exitosa.

