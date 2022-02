Karol Paredes sobre designación de Valer como premier: “Es una estrategia para cerrar el Congreso”

La congresista y vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, consideró que la designación de Héctor Valer como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es parte de “una estrategia” para disolver el Congreso de la República.





“Para mí todo esto está planificado. Mi percepción es que el objetivo acá es cerrar el Congreso, Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. […] Si están en un plan de amenaza y lo están poniendo en la mesa, no hay nada oculto. Están reafirmando que es una estrategia y el objetivo es provocar que el Congreso no dé la confianza [al gabinete]“, dijo en entrevista para Exitosa.

También puedes leer: Patricia Juárez: Héctor Valer “tiene las horas contadas” al frente de la PCM





Las declaraciones de la parlamentaria se dan luego que el jefe del Gabinete Ministerial señalara que si el Parlamento no le otorga en voto de confianza, el presidente podría usar “la primera bala de plata” y presentar cuestión de confianza.

“Para nosotros este no es Ejecutivo de la reconciliación, es un Ejecutivo de la provocación. Entonces, para nosotros no es nada raro este tipo de respuesta y este tipo de equipo que lidera el señor Valer. La forma como se expresa es como diciendo ‘bueno, si ustedes no me dan el voto de confianza, aténganse a lo que viene después“, sostuvo.

En otro momento, la legisladora de la lampa calificó a este Gabinete Ministerial como “un retroceso” en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Esto luego que se revelara que el premier cuenta con denuncias por violencia familiar.

En esa línea, afirmó que su partido se reunirá en la próximas horas para tomar una posición frente al nuevo Gabinete Ministerial.

Se defiende

Más temprano, el premier Héctor Valer se refirió a las denuncias que recibió sobre presuntas agresiones físicas contra su esposa e hija en años anteriores y señaló que “no es ningún maltratador”.

“No soy un maltratador. No soy lo que dice la denuncia de la comisaría. Lo que sí es cierto es que acá hay una media verdad. Lo que sí es cierto es que llamé varias veces la atención a mi hija”, dijo en conferencia de prensa.

También te puede interesar: Lady Camones: “Es hora que el presidente haga un mea culpa y renuncie”

Más noticias en Exitosa: