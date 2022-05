Karol Paredes: “Nunca ha habido blindaje en la Comisión de Ética”

La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso de la República, Karol Paredes (Acción Popular), aseveró que “nunca ha habido blindaje” en su grupo de trabajo y descartó que se vaya a favorecer a sus colegas de Acción Popular, conocidos como “Los niños”, quienes son acusados de haber cometido supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“La Comisión de Ética no tiene nombre partidario. Nunca ha habido blindaje en la Comisión de Ética. Hay algunas personas que se han atrevido a decir que nosotros blindamos o favorecemos, eso no es así. Nosotros no hemos blindado y no vamos a blindar a absolutamente nadie”, dijo en entrevista para Exitosa.

Las declaraciones de la parlamentaria se dan luego que la Comisión de Ética aprobara este lunes iniciar un proceso indagatorio contra seis parlamentarios de Acción Popular que integrarían el denominado grupo “Los niños”.

En dicho grupo se encuentran los legisladores Raúl Doroteo, Ilich López, Juan Mori, Darwin Espinoza, Elvis Vergara (vocero) y Jorge Flores, según reveló la lobista Karelim López.

“Como acciopopulista, bueno. Todos estamos preocupados por lo que está pasando, pero también somos los primeros en querer que esto se aclare. Cuanto más rápido se haga la investigación, de manera clara, transparente y responsables, que se aclare”, expresó.

La legisladora también aseguró que, de encontrarse responsabilidad en los cinco parlamentarios, el partido de la lampa deberá tomar acciones. “Y si hay responsabilidad de mis correligionarios, el partido deberá actuar como se debe“, agregó.

Cabe precisar que, de acuerdo con la versión de la colaboradora eficaz Karelim López, los congresistas de la lampa se habrían beneficiado con contratos de empresas de China a cambio de votos en el Congreso.

