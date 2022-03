Karol Paredes evitó responder por caso ‘Los Niños’: “No adelantaré ningún juicio hasta que termine la investigación”

La congresista y vocera de Acción Popular, Karol Paredes, evitó responder sobre la presunta mafia denominada como “Los Niños”, que compromete a cinco congresistas de su bancada en supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según precisó la lobista Karelim López.





“La colaborada eficaz lo que tiene que hacer es, y para eso está el Ministerio Público, pasar por una investigación como corresponde. Nosotros también vamos a respetar ese proceso de investigación. No puedo adelantar ningún juicio mientras no tengamos la información como corresponde y los resultados del proceso de investigación”, dijo en entrevista para Exitosa.

La también presidenta de la Comisión de Ética del Congreso se mostró en contra de llamar a los legisladores de su bancada, acusados por Karelim López, como “Los Niños”.

Precisó que el partido de la lampa iniciará una investigación para conocer si verdaderamente los congresistas participaron en una supuesta confabulación con el presidente de la República, Pedro Castillo, para favorecerse con obras en el MTC.

“Personalmente no soy de subjetivizar a las personas ni de poner adjetivos. Acá hay personas que tienen que responder a un proceso de investigación. El partido también tomará decisiones para que se haga la investigación”, sostuvo.

“Tenemos que ser cuidadosos, podemos adelantar juicios, ¿pero qué pasa si todo lo que se dice no es verdad?“, dijo la parlamentaria sobre sus colegas.

En otro momento aseguró que su partido “no se casa con nadie” y que sancionarán a los que resulten responsables. “Caiga quien caiga, se tiene que asumir. En caso se demuestren mayores indicios, tienen que ser separados“. Puntualizó que esta medida se debería aplicar eventualmente para colegas de su bancada y de otras agrupaciones políticas.

‘Los Niños’

La empresaria y lobista declaró, ante la Fiscalía, que Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Carlos Zeballos y otros dos congresistas, que no fueron identificados, son conocidos como ‘Los Niños’, una red que influenciaría en adjudicaciones de obras públicas de Provías Nacional.

De acuerdo con la investigada, este grupo lleva este nombre porque, según el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco y el mandatario, estos “obedecen a todo lo que dice Pedro Castillo“.

Más temprano, el congresista Raúl Doroteo respondió a la acusación de la aspirante a colaboradora eficaz y afirmó que no forma parte de este grupo.

“No conozco a la señora Karelim López, no conozco al señor [Bruno] Pacheco, no conozco al señor Samir [Villaverde]. No tengo ningún vínculo, simplemente no la conocemos, no sé quién es la señora”, mencionó en diálogo con Nicolás Lúcar.

