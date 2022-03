Karol Paredes: “Era necesario interpelar al ministro de Justicia”

La congresista de Acción Popular, Karol Paredes, se pronunció acerca de la decisión del Pleno del Congreso de admitir la moción de interpelación en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso. En esa línea, la legisladora consideró “necesario” que los miembros de las diferentes bancadas parlamentarias optaran por interpelar al funcionario, debido a que “tuvo 60 denuncias por negligencia” y no habría señalado en su declaración jurada de intereses que asumió el cargo de procurador adjunto de Áncash.

“Era necesario interpelar al ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, quién como procurador adjunto de Áncash tuvo 60 denuncias por negligencia y omitió declarar ese cargo. Ocultar esa información tipifica como falsedad ideológica. Sobre ello debe responder el miércoles 16”, publicó la legisladora Paredes en su cuenta oficial de Twitter.

Al respecto, el titular del sector de Justicia informó que acudirá el próximo 16 de marzo para responder el pliego interpelatorio y, así afrontar la medida impulsada por varias agrupaciones parlamentarias, tales como Somos Perú, Avanza País, Renovación Popular y más. El ministro Yldefonso también señaló que el desarrollo de sus funciones se basa en la transparencia y que, hasta el momento, no ha tenido sanciones penales, ni administrativas.

“Respetuoso de la Constitución y el Reglamento del Congreso, acudiré a responder las preguntas de los congresistas. Durante mis 25 años de trayectoria, no he tenido sanciones penales ni administrativas y he antepuesto siempre el respeto a la ley y el servicio a la ciudadanía”, manifestó.

Cabe señalar que, este jueves, el pleno del Parlamento aprobó la moción N° 2064 para interpelar al funcionario Yldefonso, quien deberá de informar acerca de las labores que realizó cuando fue procurador regional y las presuntas irregularidades en dicho cargo.

“Se adjunta 67 casos a su cargo, en los cuales el actual ministro de Justicia, Angel Idelfonso Narro, durante sus funciones como procurador, no actuó con la diligencia debida, ya que existen procesos en los cuales no contestó las demandas interpuestas, tampoco analizó los casos e impulsó la defensa del Estado”, se lee en el informe.

