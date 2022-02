Karol Paredes defendió reunión de María del Carmen Alva con nueve legisladores: “No le veo nada de malo”

En entrevista con Exitosa, la congresista de Acción Popular y presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, defendió la reunión que su correligionaria y titular del Congreso, María del Carmen Alva, sostuvo con nueve parlamentarios de la oposición, en la que se habría planeado una estrategia para vacar al presidente Pedro Castillo.





“Sinceramente, yo no veo nada de malo en este tipo de reuniones. La función del Congreso no es confabular, es responder de acuerdo a sus facultades que nos da la Constitución, fiscalizar y conversar políticos que sean necesarios. En el Congreso, los políticos no vamos a estar en contrapunteo, tenemos que sentarnos a conversar con todos, escuchar las opiniones y diferencias”, declaró en nuestro medio.





Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, la legisladora hizo énfasis en que el encuentro de varios congresistas en un hotel en Miraflores no tiene comparación con las reuniones clandestinas que se realizaron en el domicilio de la casa Sarratea, en Breña.

“Aquí nadie ha hecho una cuestión secreta, porque si hubiese sido así, nos hubiésemos ido a una casa, como el caso de Breña, donde se reunían de manera oculta y pensaban que nadie se iba a enterar“, explicó.

“La presidenta no ha ocultado nada a nadie, era parte de su agenda, que es de acceso público. Entonces, aquí no hay ninguna confabulación ni reunión secreta, los políticos hablan de política y se pueden reunir con todos los políticos que quieran. Además, la coyuntura que vive el país necesita ser analizada, reflexionada, con diferentes bancadas y grupos políticos”, agregó.

Aparte del tema de inestabilidad política, Karol Paredes dejó en claro que desde el Parlamento también dialogan acerca del manejo de la educación, salud y la reactivación económica.

