Karla Schaefer: “Gracias a Alberto Fujimori tenemos al Perú como un ejemplo de Latinoamérica” 

La ex congresista de Fuerza Popular, Karla Schaefer, aseguró que decidió ser fujimorista “por el trabajo que hizo Alberto Fujimori“, cuando fue presidente de la República. Sin embargo, reconoció que hubieron “cosas equivocadas” durante ese periodo.

“También hubo cosas malas, yo no las niego ni me tapo los ojos. Hubo cosas equivocadas, pero gracias a él (Alberto Fujimori) tenemos este país como un ejemplo de Latinoamérica, y me pude quedar en mi país. Yo tengo hermanos que se fueron por el terrorismo”, manifestó en diálogo con Exitosa.

Schaefer justificó que Alberto Fujimori hable de temas políticos desde el penal de la Diroes. “Si tiene alguna restricción, me parece absurdo porque si ha sido un presidente de la República, es el líder histórico de Fuerza Popular, ¿le vas a pedir que no hable de política?”, manifestó.

“El ingeniero Fujimori, quizás al ver a su hija que está en la cárcel, que está en una situación compleja, también ha decidido ver el tema político. Es una persona que lo puede hacer. O sea, acá todo es un escándalo cuando se apellida Fujimori”, añadió.

Cabe indicar que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) inició un proceso disciplinario administrativo contra Alberto Fujimori, por llamar telefónicamente desde el penal de Barbadillo al dirigente puneño y excandidato al Congreso, Crisóstomo Benique.

“El Consejo Nacional Penitenciario ha dispuesto el día de hoy (ayer) que las autoridades del penal de Barbadillo inicien un procedimiento disciplinario administrativo contra el interno Alberto Fujimori. En ese procedimiento se evaluará las implicancias y consecuencias de la acción que hizo. Todos hemos tomado conocimiento del caso a través de los medios”, manifestó el presidente del INPE, César Cárdenas.

La comunicación tuvo como tema principal la candidatura, con el número 4 en la lista, de Benique. El exjefe de Estado le hace saber que incluso tendría chances de ganar. El tema que se tocó fue político.