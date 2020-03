Karla Calle bloquea a Luciana León y Mijael Garrido en Twitter: “¡Fuera los traidores! ¡Fuera!”

La polémica periodista Karla Calle utilizó sus redes sociales para arremeter contra Luciana León y Mijael Garrido Lecca, tras conocerse las conversaciones de WhatsApp en donde aconsejaba al entonces postulante al Congreso cómo manejar sus aportes de campaña sin levantar sospechas.

“¡Fuera los traidores! ¡Fuera! Diariamente veo a compañeros entregando todo por el partido, luchando por la estrella, sin pedir un sol ni un favor a nadie. Y me está hirviendo la sangre porque por culpa de gente como esta es que tenemos que recibir insultos a diario”, indicó Calle a través de su cuenta de Twitter.

Es importante mencionar que la integrante de la Comisión Permanente, Luciana León, habría pedido favores a ministros y otras autoridades con la finalidad de favorecer a sus familiares y conocidos, esto se logró conocer tras la difusión de unas conversaciones de WhatsApp registradas en el celular de la aprista.

“Ella ya no pertenece al partido (Aprista Peruano), por lo menos para mí no la considero compañera. No sé otros”, acotó Karla Calle.

Por último, la periodista mencionó que “lo que hizo León para mi es delito, pero vayamos más allá. ¿Cuántos más lo hacen? Eso es lo que nos debe interesar, que salgan las “perlas” de todos, sin importar el partido. ¡Que arda Troya, pero completa!”.