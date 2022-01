Karina Novoa sobre Repsol: “Merece nuestro repudio pues nos ha tratado como un país de segunda clase”

Enérgica. La conductora de ‘Las Cosas Por Su Nombre’, Karina Novoa, arremetió este jueves contra la empresa Repsol tras el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en nuestro litoral.





“Repsol nos ha tratado como un país de segunda clase, que no se merece respeto y menos una indemnización, nada. Por eso, esa empresa merece nuestro repudio y que nos pague con creces lo que nos está haciendo. Vamos a esperar con toda la contundencia que sean puestos en el banquillo de los acusados porque es lo que se merecen“, declaró en nuestro medio.





En esa línea, la mujer de prensa señaló que el Estado “tiene todas las cartas servidas” para hacer justicia porque “una empresa no puede maltratarnos así”. Aseguró que una eventual condena a la compañía petrolifera permitirá fijar “un punto de inicio para saber que más han hecho”

“El Estado tiene que acusarlos y deben pagar, porque esto no es un incidente. Creo que hay muchos indicios para decir que nos están mintiendo y que nos están viendo la cara de tontos, y tontos no somos“, agregó.

Indicó que, después de la declaración de Giacomo Pisani, el capitán del buque Mare Doricum, existe una serie de elementos contundentes que prueban que Repsol “no estaba preparado” para un controlar un incidente de tal magnitud.

“Cada día se sabe más y más lo que ha pasado en nuestro mar. Repsol ha mentido y cada vez queda más claro. Ahora ha hablado el capitán del barco italiano, que se dedicó a desembarcar el petróleo. Fueron 950 mil barriles que traía Repsol desde Brasil y resulta que ha dejado en evidencia en una serie de documentos, reclamos en la Capitanía, en la misma refinería pero la empresa no ha querido firmar“, detalló.

“Estamos hablando de una empresa multinacional que simplemente le importa un comino nuestro mar“, subrayó.

En otro momento, Karina Novoa saludó que la Fiscalía haya solicitado esta mañana el impedimento de salida contra el presidente de Repsol Perú, Jaime Fernández-Cuesta, y otros tres funcionarios.

“No pueden salir del país porque esto es criterio, es sentido común. Esta gente no se puede ir hasta responderle al país porque cada día nos damos cuenta de que han ocultado información. No tenían las medidas de seguridad, no estaban preparados, ocultaron la información y no están remediando como debería”, puntualizó en Exitosa.

Desastre ecológico

Como se recuerda, el pasado 15 de enero se reportó un derrame de crudo en el mar de Ventanilla, que la empresa alude se produjo tras el fuerte oleaje registrado en la costa peruana, por la erupción de un volcán submarino en Tonga, Oceanía.