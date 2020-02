Karen Schwarz explota por video familiar y Rodrigo González la llama “ridícula”

Luego que Rodrigo González compartiera un video que publicó Karen Schwarz en su Instagram donde se observa el reflejo de su ventana que está viendo ‘Esto es guerra’ junto a su hija, la conductora de ‘Mujeres al mando’ mostró su fastidió y advirtió a ‘Peluchín’ que no vuelva a utilizar imágenes donde sale su engreída.

“Si tú quieres utilizar vídeos para burlarte de la gente hazlo, pero de mi hija no y con mi hija no te metas. Así que, si estabas utilizando ese video porque no te quedaba de otra, así pongas tu ‘cacharrazo’ encima de la cara de mi hija, con mi hija no te metas y te lo digo de verdad, es una menor edad y es mi hija, métete conmigo, sigue haciéndolo no me importa, a mí no me suma ni me resta”, dijo Karen en sus redes sociales.

“Si a ti te hace feliz sigue haciéndolo, pero no vuelvas agarrar un vídeo de mi hija, eso sí no te lo voy a permitir, así que ten mucho cuidado, tómalo como quieres, pero con mi hija no te metas, Rodrigo González, con nombre y apellido. Ok, gracias”, agregó.

Por su parte, ‘Peluchín’ aclaró que jamás se metió con la engreída de la presentadora y le recordó que tapó su rostro por ser menor de edad. “Yo no me he metido con tu hija, ridícula. ¿Ahora eres la abanderada del movimiento ‘Con mi hija no te metas’? ¿Quién se ha metido con tu hija?”, indicó González.