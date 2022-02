Karem Roca desmiente a Martín Vizcarra y asegura que el expresidente sí conocía a Karelim López

En entrevista con Exitosa, la ex secretaria del despacho presidencial, Karem Roca, desmintió al expresidente Martín Vizcarra, negando conocer o tener un vínculo amical con la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López.





También te puede interesar: Expresidente Martín Vizcarra aseguró que no cobra pensión vitalicia

La exfuncionaria se pronunció hoy luego de que el exmandatario dijera ayer – en este medio de comunicación – que Karelim López intentó infiltrarse en su gobierno (2018 – 2020), pero solo llegó hasta la entonces secretaria presidencial.





Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, en ‘Hablemos Claro0, Roca afirmó que Vizcarra Cornejo sí conocía a la empresaria e incluso una vez le ordenó recibir una llamada de López Arredondo. No obstante, aseveró que el exmandatario continuará “victimizándose” y negará esta versión.

“El señor Vizcarra me da el contacto, me dice que la señora me va a llamar, y así fue. Cuando (Karelim López) me llama, mi tema asistencial me hace recibir la llamada y la redirijo a un funcionario pertinente”, narró.

También te puede interesar: Juntos por el Perú no apoyará vacancia presidencial pero sí investigación tras testimonio de Karelim López

“No puedo hablar mal de la señora (Karelim López), si hizo o no hizo, ese no es mi tema; lo que voy a defender es que señor Vizcarra sigue mintiendo y lo va a seguir haciendo”, agregó.

También confesó que cuando el caso ‘Richard Swing’ salió a la luz, se inculpó y dijo públicamente que una de las visitas del cantante a Palacio de Gobierno era para ella, pero insistió en que esta vez no volverá a ser utilizada como el ‘caballo de Troya’ del expresidente Vizcarra.

“Por el cariño y respeto que le tenía al señor Vizcarra, me eché la culpa y afirmé que una de las visitas de Richard Swing era para mí”, reveló.

Finalmente, Roca desmintió la versión respecto a que Karelim López le había pagado una liposucción. “Quisiera saber dónde me la hizo porque yo nunca he faltado a mi trabajo”, sentenció.

Otras noticias en Exitosa: