La aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, ratificó hoy sus declaraciones brindadas al Ministerio Público y volvió a acusar al presidente de la república, Pedro Castillo, de dirigir una organización criminal al interior de Palacio de Gobierno y en distintos ministerios.

También te puede interesar: Muñante a Castillo: Su nueva maniobra política de polarización no tendrá mi voto

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la empresaria acotó que los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez; el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; el ex secretario presidencial, Bruno Pacheco; y cinco congresistas de Acción Popular integrarían esta organización criminal.

“Ratifico que el señor presidente maneja esa organización, la ha manejado siempre con su exministro (Francisco Silva) y de la mano de sus sobrinos. Mis declaraciones no han sido porque me han pagado, como dice el presidente. A mí no me han pagado, porque no tengo vínculos con nadie”, respondió López a la pregunta del congresista Héctor Ventura, presidente de la mencionada comisión congresal.

“Me ratifico en decir que él es el cabecilla y él da las ordenes”, acotó.

También te puede interesar: Pedro Castillo: Perú es un destino confiable y seguro para las inversiones extranjeras

Cabe precisar que el objetivo de la organización criminal, según ha declarado López Arredondo a la Fiscalía, era obtener dinero con las licitaciones de obras públicas. El monto recaudado era utilizado para pagar las deudas que el ahora jefe de Estado habría contraído durante la campaña electoral.

🔴🔵Karelim López: “Ratifico que el presidente maneja una organización criminal”#ExitosaPerú 📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD – 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/WdMlf6eknE — Exitosa Noticias (@exitosape) April 27, 2022

Acompañada de su abogado César Nakazaki, la lobista también denunció que viene recibiendo amenazas desde que se ofreció como aspirante a colaboradora eficaz.

“Estoy aquí a pesar de que mi familia corre peligro”, les dijo a los congresistas de la Comisión de Fiscalización.

Otras noticias en Exitosa: