Karelim López: “Lo único que he financiado es el cumpleaños del presidente, que se ha comido el chancho al palo y no lo paga”

Atención. Este miércoles, la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, negó algún financiamiento a la campaña del gobierno y reafirmó que sí le ha financiado el cumpleaños al presidente de la República, Pedro Castillo.

En esa línea, Karelim López aclaró que no tiene coautores ni pertenece a ninguna banda criminal ni organizaciones ajenas. “Nadie me financió a mí, yo financio sola”, mencionó; y por ello comentó que es una empresaria del sector privado que viene trabajando no para el Estado, sino brinda servicios particulares.

“Yo lo único que he financiado es el cumpleaños del presidente Pedro Castillo, quien se ha comido el chancho al palo y no lo paga, de eso deben preguntarme. Qué he financiado yo, no quién me ha financiado a mí, yo no necesito que me financie nadie”, expresó.

De esta manera, Karelim López aseguró que nadie la ha financiado y que la propia comisión de Fiscalización y Contraloría que ha levantado su secreto bancario, puede observar que no hay ingresos cuestionados.

“Yo me he financiado sola. Dígale al presidente que pague todo aquello que hasta hoy no me ha sido resarcido en cuanto al evento de su cumpleaños”, expresó.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Por otro lado, López ratificó hoy sus declaraciones brindadas al Ministerio Público y volvió a acusar al presidente de la república, Pedro Castillo, de dirigir una organización criminal al interior de Palacio de Gobierno y en distintos ministerios.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la empresaria acotó que los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez; el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; el ex secretario presidencial, Bruno Pacheco; y cinco congresistas de Acción Popular integrarían esta organización criminal.

“Ratifico que el señor presidente maneja esa organización, la ha manejado siempre con su exministro (Francisco Silva) y de la mano de sus sobrinos. Mis declaraciones no han sido porque me han pagado, como dice el presidente. A mí no me han pagado, porque no tengo vínculos con nadie”, respondió López a la pregunta del congresista Héctor Ventura, presidente de la mencionada comisión congresal.

