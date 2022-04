Karelim López entregará lista de ‘Los Niños’ a la Comisión de Fiscalización del Congreso

Karelim López, empresaria y aspirante a colaboradora eficaz, afirmó este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que entregará la lista de los legisladores y empresarios que integran la presunta mafia denominada como “Los Niños”, que se habrían reunido con el presidente Pedro Castillo en la casa de Sarratea (Breña).

“Hemos coordinado hace un momento con mi abogado y vamos a presentar [la lista] porque es parte de una reserva. Pero como queremos apoyar, también vamos a dárselo a la comisión como reserva para apoyar mi colaboración”, dijo esta mañana.

Cabe precisar que esta presunta red de “Los Niños” compromete a cinco congresistas de la bancada de Acción Popular, que habrían estado involucrados en supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Ellos forman parte de una organización, pero no se les investiga, ellos forman parte del beneficio de las empresas chinas que fue parte del trato que tuvieron con el presidente Castillo para los votos que se dan aquí (Congreso) a favor de ellos”, reveló la lobista.

Más temprano, César Nakazaki, el abogado de López Arredondo, advirtió que ciertos congresistas de Fiscalización intentaron boicotear la colaboración eficaz de su defendida.

No obstante, mencionó que desconoce los nombres y de qué bancada habría provenido el supuesto boicot.

‘Los niños’

El pasado mes de marzo, la empresaria y lobista Karelim López declaró, ante la Fiscalía, que Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Carlos Zeballos y otros dos congresistas, que no fueron identificados, son conocidos como ‘Los niños’, una red que influenciaría en adjudicaciones de obras públicas de Provías Nacional.

De acuerdo con la investigada, este grupo lleva este nombre porque, según el exsecretario general de Palacio Bruno Pacheco y el mandatario, estos “obedecen a todo lo que dice Pedro Castillo“.

Por su parte, el congresista Raúl Doroteo respondió a la acusación de la aspirante a colaboradora eficaz y afirmó que no forma parte de este grupo.

“No conozco a la señora Karelim López, no conozco al señor [Bruno] Pacheco, no conozco al señor Samir [Villaverde]. No tengo ningún vínculo, simplemente no la conocemos, no sé quién es la señora”, indicó en Exitosa.

