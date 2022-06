Karelim López declarará sobre presunta organización criminal en el MTC sin la necesidad de ser colaboradora eficaz

El abogado de Karelim López, César Nakazaki, señaló que, tanto él como su clienta, han tomado la decisión de declarar sobre la presunta organización que existía dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero sin ser colaboradora eficaz.

A través de sus redes sociales, el jurista señaló sobre la resolución aceptada por defensor y patrocinada, pero apuntó a que lo harán de forma distinta a como lo hace el empresario investigado, Zamir Villaverde, es decir sin solicitarle a la fiscal encargada, Karla Zecenarro, la gracia por las declaraciones brindadas.

“Tomamos con Karelim López la decisión de declarar sobre organización criminal instalada en MTC, sin el escudo de colaboración eficaz, sin clave de identidad y sin condicionar a la Fiscal Zecenarro, a diferencia de Villaverde, la obtención de beneficios”, escribió Nakazaki en su cuenta de Twitter.

Cabe indicar que el presidente de la República, Pedro Castillo, marcó, durante su entrevista con TVPerú el domingo 12 de junio, que nunca se reunió con Karelim López en la casa de Sarratea, en Breña, y que está “totalmente” indignado” ante los presuntos actos de corrupción que se están suscitando.

“Nunca me he reunido. Jamás la esperé. En el marco de estas investigaciones van a salir muchas imágenes, pero jamás me van a encontrar datos concretos”, expresó el jefe de Estado en la entrevista que marcaba el fin de los más de 100 días que no le declaraba a la prensa peruana.

