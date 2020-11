¡Justicia para Sahory! Familia pide ayuda para encontrar al presunto secuestrador de la menor

¡Terrible! La familia de Sahory, una niña de 2 años que fue encontrada sin vida en un buzón de desagüe en Chiclayo, continúa pidiendo ayuda a las autoridades para esclarecer las verdaderas circunstancias en las que la menor apareció a 2 kilómetros de su cosa. La madre de Sahory indica que un hombre habría secuestrado a su hija.







La tarde del 28 de octubre será recordado por la familia Peralta Ventura como el día más difícil de sus vidas por tener que afrontar la trágica muerte de su hija. Es por este motivo que piden que este hecho no quede en el olvido y se logre esclarecer los verdaderos motivos que culminaron en el deceso de Sahory.





La madre de la menor indicó para Exitosa Chiclayo que al parecer un hombre habría estado rondando la zona y que él sería el presunto secuestrador de su hija. “Mi hija no pudo haber llegado sola aquí. Son dos kilómetros y ella no los pudo recorrer sola. Alguien se la llevó de mi casa y pido que me ayuden a encontrar justicia para mi bebita”, manifestó con lágrimas en los ojos.

Por otro lado, Exitosa conversó con Miguel Fanzo, Gerente Operacional de Epsel, empresa encargada de los buzones de la zona, y aclaró que lamentan el hecho, pero que él mismo recorrió la zona días antes y el mencionado buzón sí contaba con tapa. Al ser consultado si asumirán alguna responsabilidad, Fanzo declaró que el equipo legal de la compañía se encargará.

Finalmente, los familiares de Sahory pidieron a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ayudarlos a encontrar al verdadero culpable que habría secuestrado a la niña, dado que ellos no cuentan con los recursos necesarios para emprender su propia búsqueda.

