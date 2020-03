Jurgen Klopp se molestó por pregunta sobre coronavirus

La preocupación mundial que existe por la expansión del coronavirus llevo a un periodista inglés a pedirle su opinión al respecto al técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, quien se molestó por el hecho. El alemán consideró no ser un experto en el tema para prestar declaraciones.

“Mira, lo que no me gusta en la vida es que para hablar de algo muy serio la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo, realmente no lo entiendo”, comenzó diciendo visiblemente molesto.

Luego, Klopp aclaró su visión de lo que cree que es realmente importante en este caso. “Si yo te pregunto a ti, estás en el mismo rol que yo. Así que no es importante lo que digan las personas famosas. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta y no las personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo que no saben”, agregó.

Por último, el DT manifestó: “Son las personas con conocimiento las que deberían decirle a la gente que haga esto o lo otro, no entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus. ¿Por qué a mí? Yo solo llevo una gorra de béisbol y estoy mal afeitado”, finalizó.