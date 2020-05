Jürgen Klopp: “Para mí, el mejor es Messi, aunque admiro a Cristiano”

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los dos mejores jugadores del mundo en la actualidad. Unos se inclinan por poner encima al crack del Barcelona, mientras que otros escogen al delantero de la Juventus.

Lo que no se conocía hasta ahora era la opinión del alemán Jürgen Klopp, técnico del Liverpool. “Para mí, el mejor es Messi, aunque admiro más a Cristiano.

La explicación se debe a que hemos jugado contra ambos y ante los dos es casi imposible defender. Si tuvieras que pintar a un jugador perfecto, este tendría la altura, el salto y la velocidad de ‘CR7’.

Si a esto le añades su actitud y profesionalismo, es perfecto. No podría ser mejor”, señaló. El DT no escatimó elogios al seguir refiriéndose a las dos estrellas. “Messi tiene condiciones físicas más bajitas desde nacimiento. Hace que todo parezca tan simple. Por eso, quizá, me guste más como jugador de campo, pero Cristiano también es un jugador absolutamente increíble”, manifestó.

Es cierto, los dos ya pasaron los 30 años y van camino hacia la última etapa de sus carreras, algo que el alemán ya comenzó a lamentarlo. “Ambos han dejado huella durante mucho tiempo.

Hay jugadores jóvenes con el mismo potencial que ellos, pero hacer lo que hicieron durante tantos años es lo realmente increíble. Por desgracia, se están haciendo mayores los dos”, enfatizó.

Klopp es líder de la Premier League con el Liverpool, pero aún no se sabe si el torneo se reanudará o se dará por terminado debido a la pandemia que afecta al mundo entero.