Juramento de nuevos magistrados del TC fue irregular y a escondidas, según exmagistrada Ledesma

La exmagistrada del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, cuestionó que la juramentación de los nuevos magistrados de este tribunal no se haya hecho frente al Pleno sino “a escondidas” y calificó el acto como irregular.

“Yo me he enterado por las redes que ya, sencillamente el señor (Augusto) Ferrero, decidió dar posesión del cargo a los nuevos magistrados designados con un juramento irregular, porque no lo ha hecho frente al Pleno, a escondidas en la Sala de Juramentos y eso si pues, me parece más que atípico ese acto.”, expresó Ledesma en entrevista para Canal N.

Además, afirmó que el presidente del TC, Augusto Ferrero, representa al Tribunal “y el máximo órgano del Tribunal es el Pleno del Tribunal, por lo tanto acá el señor Ferrero no es que, porque él es presidente, él va a hacer, decidir y tomar cuando quiere y como quiere las cosas”.

En ese sentido, reveló que tuvieron toda la vocación de que la posesión en el cargo se haga con la juramentación frente al Pleno porque “siempre se ha hecho así”.

Juramento en sesión privada

Cabe recordar que cinco de los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) juraron este viernes 13 de mayo al cargo, en cumplimiento del artículo 16 del Reglamento Normativo de dicha institución. La ceremonia se llevó acabo de manera y privada sin convocatoria de prensa alguna.

El acto realizado en la sala de audiencias del Tribunal Constitucional de la sede de Lima, fue presidido por el magistrado Augusto Ferrero Costa. El primero en juramentar fue el magistrado Francisco Humberto Morales Saravia. Luego siguieron los magistrados Luis Gustavo Gutierrez Ticse, Helder Dominguez Haro, Luz Imelda Pacheco Zerga y César Ochoa Cardich. Todos ellos fueron electos por el Pleno del Congreso de la República el martes pasado con más de 90 votos.

El magistrado Manuel Monteagudo Valdez, jurará en fecha posterior, una vez cumplido en su caso, lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El presidente del TC, Augusto Ferrero Costa felicitó a los nuevos magistrados e invocó a todos a fortalecer las instituciones democráticas, a la unidad entre todos los peruanos, al dialogo y búsqueda de acuerdos y consensos que permita el crecimiento y desarrollo de nuestro país. En la ceremonia participó el vicepresidente del TC, José Luis Sardón de Taboada.

📌 En una breve ceremonia protocolar, presidida por el titular del TC, Augusto Ferrero Costa, juramentaron al cargo de magistrados de este alto tribunal Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Pacheco Zerga y César Ochoa Cardich. (1/2) pic.twitter.com/jvUH3YkrVQ — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) May 13, 2022

