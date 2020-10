Junta de Portavoces se reunirá mañana por nueva moción de vacancia presidencial

¡Atención! El presidente del Congreso, Manuel Merino, convocó para mañana a la Junta de Portavoces a fin de evaluar la nueva moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, presentada ayer, por la noche, ante los cuestionamientos por presuntos sobornos de parte del consorcio Obrainsa.



De acuerdo a la agenda de la sesión, enviada a los voceros de las bancadas del Congreso, tiene – entre sus puntos – la discusión y análisis de la moción presentada ayer por la agrupación política Unión por el Perú (UPP), que invoca a destituir a Martín Vizcarra del cargo presidencial, por la causal de “permanente incapacidad moral”.

La iniciativa legislativa pide declarar la vacancia de la Presidencia de la República y la aplicación del régimen de sucesión establecido en la Constitución, donde el titular del Congreso, Manuel Merino, asumiría las riendas del país.

El documento, presentado ayer ante la mesa de partes del Legislativo, fue suscrito por 27 parlamentarios: 12 de Unión por el Perú (UPP), 8 de Podemos Perú, 4 del Frente Amplio, 2 de Acción Popular, el no agrupado César Gonzáles, exlegislador de Somos Perú.

Pleno

Además, el presidente del Congreso también convocó a sesión del pleno para mañana, a las 10:00 horas, en la plataforma de sesiones virtuales del Parlamento.

Vacancia

Tras la presentación de la moción, el Parlamento deberá sesionar para ver si se admite o no a debate el pedido de vacancia contra el Presidente de la República. Según el reglamento del Congreso, se necesita el 40 % de los votos a favor, 52 votos, para debatir y votar la moción de vacancia.

Si se consiguen los 52 votos, para que se apruebe la vacancia y el mandatario renuncie a su cargo, se requiere una votación calificada no menor a los dos tercios (2/3) del número legal de Congresistas, es decir 87 votos.

Como se recuerda, el pasado 18 de septiembre, con 78 votos en contra, 32 votos a favor y 15 abstenciones, el pleno del Congreso finalmente no alcanzó los votos necesarios para vacar del cargo al mandatario Vizcarra Cornejo.

