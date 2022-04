Junín: Dina Boluarte cantó antes de iniciar su participación en Consejo de Ministros Descentralizado

Atención. Este jueves, la vicepresidenta de la república, Dina Boluarte, cantó para rendirle un homenaje a Huancayo antes de iniciar sus palabras en el IV Consejo de Ministros Descentralizado.

“Hermanos y hermanas de esta hermosa tierra huanca, antes de empezar mis palabras yo quiero rendir homenaje a esta tierra con una canción”, expresó.

En esa línea, Boluarte entonó parte de la canción Falsía, canción de la autoría de Emilio Alanya, que pertenece al género musical muliza.

La vida es una falsía,

el mundo es ancho y ajeno

¡Justicia! Justicia no hay en la tierra,

justicia sólo en el cielo;

donde no hay ricos ni pobres.

Al hombre pido justicia,

al cielo pido clemencia

El hombre, me exige mucho dinero

y el cielo también me dice:

“Tienes pecados y sufres”

“Que viva la tierra huanca, hermanos y hermanos”, exclamó Boluarte al terminar de cantar.

Por otro lado, la titular del Midis envió un mensaje a los 130 congresistas y les pidió que resuelvan temas del país, en vez de generar problemas.

“Ya no causen más conflictos porque eso no ayuda, no genera seguridad jurídica, económica y política. Estos hechos nos hacen ver mal en el extranjero, como un país que no nos sabemos entender, donde no somos tolerantes”, comentó.

Por otro lado, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, sostuvo que su sector trabaja en tres ejes: prevención, investigación y fortalecimiento de la Policía Nacional.

Respecto a la prevención, destacó la labor articulada entre la Policía Nacional, el serenazgo y las juntas vecinales de seguridad ciudadana, la estrategia multisectorial Barrio Seguro y el patrullaje a pie.

“Las municipalidades están poniendo a disposición sus centrales de videovigilancia para que sean compartidas con la

Policía, a fin de identificar los diversos delitos o faltas que se viene cometiendo”, indicó durante su participación en el IV Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Huancayo.

“Gracias a la investigación tenemos una exitosa lucha contra el narcotráfico”, añadió tras referir que de enero a la fecha la Policía Nacional decomisó más de 11 toneladas de droga en todo el Perú.

