Junín: Denuncian presunta negligencia por muerte de mujer tras dar a luz

En entrevista con Exitosa, un padre de familia denunció una presunta negligencia médica en la atención de su esposa, tras dar a luz en un consultorio privado, ubicado en Satipo, Junín. Asimismo, informó que, a consecuencia de ello, la madre del menor murió y su hijo recién nacido se encuentra grave de salud.

Cabe señalar que, Teodoro Pichardo de la Cruz indicó que su esposa fue trasladada desde el hospital Mazamari hasta el centro de salud Satipo; sin embargo, en dicho nosocomio no la atendieron, debido a que no contaban con especialistas que se encarguen de la situación.

Ante ello, el padre de familia decidió pedir apoyo a un médico, quien le indicó que podía operar a su esposa en su consultorio y que por dicha intervención le cobraría 2 mil soles.

“Me dijo te puedo apoyar pero el trabajo es 2 mil soles, porque somos un equipo completo. Somos cuatro doctores que vamos a entrar a hacer cesárea, porque está perdiendo líquido. Le dije que no había problema. Me citó en su consultorio. Nos prestamos el dinero y pagamos. Nos confiamos en el doctor”, declaró Teodoro Pichardo, quien llegó a Lima para denunciar el caso.

También puedes leer: Minsa: Niños y niñas requieren dos dosis de la vacuna contra la Influenza

Asimismo, informó que al pagar al personal médico, para que su esposa sea sometida a una cesárea, no le entregaron ningún comprobante de pago. Tras ello, le reclamó al doctor al respecto, pero el médico se opuso a brindar un recibo que compruebe que la madre del menor dio a luz en su consultorio.

“Mi suegra me dice que no nos dieron recibo. Yo le reclamo al doctor, pero él me dijo ‘no te preocupes’”, contó apenado.

Más información: