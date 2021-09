Julio Velarde sobre su continuidad en el BCR: “Me ofrecieron públicamente quedarme, he aceptado”

El economista Julio Velarde se refirió a su continuidad como presidente del Banco Central de Reserva (BCR), en el contexto de la incertidumbre política y económica que vive el país.





“Nunca he querido aferrarme al cargo. Me ofrecieron públicamente quedarme, he aceptado. Es decisión del presidente si me nombra o no. Si me nombra bien, si no, también” sostuvo Velarde en la presentación del reporte de inflación.





Reveló que durante la reunión que sostuvo con el presidente Pedro Castillo, no se propuso posibles nombres para el nuevo directorio del BCR. Además, recordó el periodo del 2001 al 2006, donde la entidad financiera tuvo un directorio inestable, con dos presidentes y un vicepresidente renunciantes.

“Lo que hemos discutido fue que no se quería un directorio conflictivo (…) Más bien con el ministro de Economía, Francke, sí hemos discutido el perfil de directores, y lo que se quiere básicamente es que sean técnicos, y con el Congreso no he hablado, solo cuando me invitó la presidenta del Parlamento y le dije que lo que, por gobernanza, no es bueno que haya políticos (dentro del directorio del BCR), afirmó.

Como se sabe, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, indicó el último jueves que, por ahora, no se tiene una decisión oficial del Gobierno en relación a la permanencia de Julio Velarde al mando del Banco Central de Reserva.

“Si no hay algún pronunciamiento oficial del Ejecutivo es porque no se tiene ninguna decisión. Hay que esperar, porque justamente lo que genera inestabilidad es la especulación. Será o no será, se asustan de arriba abajo. Lo que sí es importante es que el dólar debe estar en S/ 3.5 o S/ 3.4”, dijo.

