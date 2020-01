Tras conocerse que Solidaridad Nacional apeló el fallo emitido por el Jurado Electoral Especial de Lima (JEE), el cual solicitaba al partido político pedir disculpas al candidato al Congreso Julio Arbizu; Arbizu se pronunció y aseguró que el partido del sol “representa solo las viejas practicas de la política”.

“La incapacidad de Solidaridad Nacional de rectificarse demuestra, no solamente una escasez de grandeza y humildad, sino la seguridad de que no les interesa representar a las mayorías. Representan solo las viejas practicas de la política, por eso la gente no los quiere de regreso“, indicó Arbizu en su cuenta de Twitter.

La incapacidad de Solidaridad Nacional de rectificarse demuestra, no solamente una escasez de grandeza y humildad, sino la seguridad de que no les interesa representar a las mayorías. Representan solo las viejas practicas de la política, por eso la gente no los quiere de regreso. — julioarbizu (@julioarbizu) January 20, 2020

Es importante mencionar que el 7 de enero durante un debate político, el candidato al Congreso Mario Bryce de Solidaridad Nacional le regaló dos jabones al político Julio Arbizu de Juntos por el Perú, dicho acto se hizo viral en las redes sociales.

Tras este hecho, el Jurado Electoral Especial de Lima le solicitó al partido Solidaridad Nacional a pedir disculpas por un evidente acto de discriminación. Sin embargo, el partido de Luis Castañeda Lossio indicó que apelará dicha resolución afirmando que los están obligando a pedir disculpas por un “inexistente acto de discriminación hacia un candidato“.