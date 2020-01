Julio Arbizu se pronunció ante condenable acto de Mario Bryce en su contra

Luego de que el candidato al Congreso Mario Bryce de Solidaridad Nacional protagonizara la escena al regalarle dos jabones al político Julio Arbizu de Juntos por el Perú al término del debate a de propuestas por el Comercio, dicho acto se hizo viral en la redes sociales.

El hecho ocurrió cuando la moderadora Ariana Lira concluía el debate, en lo que el exconductor Mario Bryce le robó unos minutos para darle un ‘obsequio’ a Arbizu. “Julio, quiero dejarte un jaboncito y este también”, dijo Bryce mientras le alcanzaba los jabones de manos y de ropa.

De esta manera, Ariana Lira rechazó dicho acto y se los devolvió a Mario, indicando que estaban en un espacio “serio” y debían comportarse como personas adultas.

Asimismo, Julio Arbizú aclaró ante tremenda falta de respeto: “Nosotros estamos en contra de la discriminación. De todo tipo de discriminación. El señor está haciendo una alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en redes para decir que yo no me baño y bueno tengo que decir que yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted probablemente es bastante más sucio de la cabeza”, señaló.

Además de pronunciarse Arbizu por medio de su cuenta oficial de Twitter para reprochar la condenable conducta de Bryce: “En la vida he tenido que soportar muchas muestras de discriminación por el color de mi piel. Nunca había pasado de la manera de hoy, en un debate político con un candidato de Solidaridad Nacional. Mi indignación, mi rabia, estoy seguro, es la de millones de peruanos y peruanas”, escribió.