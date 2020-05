Jugador de la Selección Peruana reveló cuándo inician las Eliminatorias

Este jueves, el volante nacional que milita en el FC Emmen de la Primera División holandesa, Sergio Peña, anunció sobre un tema que muchos hinchas del fútbol estaban esperando: El inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

El joven jugador reveló que el comando técnico de la Selección Peruana ya les confirmó a algunos futbolistas que la competición arranca en setiembre de todas maneras.

“Me he reunido con el comando técnico y con seis jugadores para hablar que ya se vienen los partidos de la Selección Peruana en setiembre, así no estemos jugando en nuestros equipos y los torneos no se reinicien. Está confirmado que las Eliminatorias inician en setiembre”, dijo Sergio Peña en una entrevista para el canal Movistar Deportes.

ACTUALIDAD DEL PEÑA

Sergio Peña aprovechó para comentar sobre su panorama actual deportivo durante la pandemia del coronavirus y su programación con su equipo español para el retorno a la liga.

“Sin duda este año ha sido mi mejor temporada en Europa. Hasta ahora, mi futuro lo veo en el FC Emmen. Actualmente nos encontramos de vacaciones. Pero nos han dicho que el fútbol holandés puede retornar el 1 de septiembre, incluso antes”.

Como se recuerda, Sergio Peña partió muy joven al fútbol del primer nivel gracias al Granada de España. Allí estuvo un breve tiempo y luego retornó a Alianza Lima para agarrar más ritmo de juego. Luego viajó otra vez a Europa y en poco tiempo, se adaptó y tuvo goles importantes.

Dato

También tuvo un breve paso por el Tondela de Portugal.