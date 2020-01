Juez decide el martes 28 si Keiko va 18 meses a prisión preventiva

Sesenta días después de haber recuperado su libertad, exactamente el 29 de noviembre del año pasado, gracias a un hábeas corpus favorable del Tribunal Constitucional, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, podría volver al penal anexo de Chorrillos si el juez Víctor Zúñiga Urday decide declarar fundado el pedido de prisión preventiva en su contra, solicitado por la Fiscalía por el caso aportes a su campaña presidencial.

El magistrado anunció que el martes 28 de enero a las 9 de la mañana dará a conocer su decisión sobre el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. La excandidata es investigada por presunto lavado de activos, obstrucción a la justicia y por formar parte de una organización criminal, por el Caso Odebrecht.

En la audiencia y ante la sorpresa de propios y extraños, el fiscal José Domingo Pérez, decidió solicitar 18 meses con dos días de detención preventiva contra Fujimori Higuchi. Inicialmente, el magistrado solicitó se imponga 36 meses.

Pérez explicó al juez Víctor Zúñiga que descontó los 12 meses que ya estuvo detenida la excandidata presidencial, considerando que con este nuevo plazo se abarcará toda la etapa de juicio. Asimismo, estimó que en dos meses concluirá con la fase de investigación preparatoria.

“A lo mucho, la investigación preparatoria del caso debe culminar en dos meses. Tenemos que llevar este caso hasta la fase de juzgamiento por el alto riesgo que existe para los testigos”, manifestó el fiscal en la audiencia, que llegó a su fin después de extenderse en doce sesiones.

Durante la última diligencia antes de la decisión judicial, el fiscal insistió en que si Fujimori se mantiene en libertad existiría un peligro latente para las investigaciones en curso.

“Keiko Fujimori rompió toda legalidad posible, no solo captó el dinero de Odebrecht sino que recibió millones de dólares de manera clandestina, obstruyó a la acción de la justicia y usó al estudio Oré Guardia para amenazar a los testigos y así no declaren con la verdad. Con estos antecedentes, hay una fuerte sospecha para creer que ella (Keiko Fujimori) lo volverá a hacer”, concluyó.

A su turno, Giulliana Loza, abogada de Fujimori, rechazó esa hipótesis y señaló que no existen evidencias que demuestren que su patrocinada obstruirá las diligencias fiscales.

“Ella tiene todos lo arraigos, no hay peligro de fuga porque trabaja para Fuerza Popular y tiene familia por mantener (…) ella no ha salido del país a pesar de que no tiene impedimento, ni su esposo lo ha hecho”, refutó.