Juegos Olímpicos de Tokio en alerta por coronavirus

El brote mortal de coronavirus de Wuhan podría afectar los preparativos de Japón para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este verano, advirtió un organizador de alto nivel.

Uno de los miembros más importantes del Comité Olímpico Internacional (COI), Dick Pound, reveló que en los próximos tres meses se evaluará la situación de Tokio 2020, ya que desde la organización aún no han tomado una decisión, no obstante se encuentran en constante diálogo con la Organización Mundial de la Salud.

“Ciertamente se podrían dejar pasar dos meses si fuera necesario. Muchas cosas tienen que comenzar a suceder. Debes comenzar a aumentar tu seguridad, tu comida, la Villa Olímpica, los hoteles y a la gente de los medios de comunicación. Aún no podemos hablar de una cancelación”, comentó Pound en una entrevista con The Associated Press (AP).