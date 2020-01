Jueces protestan y exigen que se les homologuen sus sueldos

Apenas se inició la ceremonia de apertura del Año Judicial 2020, donde se encontraban autoridades del gobierno, se registró el primer plantón masivo en los exteriores del Palacio de Justicia, ubicado en Cercado de Lima. Los magistrados adoptaron esta medida ya que hasta ahora no atienden su pedido de una homologación salarial.

La demanda de los jueces, por el incremento del sueldo, viene desde setiembre del año pasado y aprovecharon el evento sabiendo que al interior de la casa de justicia asistían autoridades de distintas instituciones, entre ellas el jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos.

El portavoz de la manifestación gremial, Manuel Lora Almeida, juez decano de los Jueces Especializados de la Corte Superior de Justicia de Lima, señaló que esta medida se acata en el marco de las protestas para exigir la homologación de salarios con los magistrados supremos.

“De acuerdo a la Constitución, debemos percibir un porcentaje de lo que gana el vocal de la Corte Suprema. El 70% de ese sueldo deben ganar los vocales superiores; el 62%, los jueces especializados y 40%, los jueces de paz letrado”, expresó.

En la misma línea, Lora Almeida, resaltó que sus demandas no fueron aceptadas pese a haberse reunido con el presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros; la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva; así como con los técnicos y asesores de esa cartera. Por tal motivo continuaran con las protestas.

“El tiempo que hay que esperar no depende de nosotros. Empezamos en setiembre y lamentablemente no hemos sido escuchados y no hemos tenido ninguna recepción por parte de ninguna autoridad”, explicó.

Cabe recordar que el reclamo de homologación salarial se dio a conocer el año pasado y en los últimos meses del 2019 se realizaron varios plantones de jueces y fiscales, especialmente en el sur del país, quienes abandonaron sus despachos para sumarse a la solicitud de sus colegas. La norma a la cual se amparan los letrados se contempla en la Ley 30125.

Lo respalda

Hasta el propio José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, expresó su respaldo a las demandas salariales de los jueces y las calificó como “justos reclamos”.

“Esa misma vocación de servicio y sentido de institucionalidad la encontramos en nuestros jueces que hoy exigen -y cuentan con el respaldo de esta presidencia y la de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia- la homologación de sus haberes de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial”, afirmó.