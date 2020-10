Jubilado ganó juicio a la ONP hace 17 años y hasta hoy no le pagan

Terrible injusticia. En calidad de representante, Luis Llerena expuso – en Exitosa – el caso del jubilado Juan Ríos, un familiar suyo que ganó el juicio a la ONP hace 17 años. Pese a dicha sentencia, hasta hoy no le pagan.



“Juan Ríos es un extrabajador que fue cesado arbitrariamente en el año 92 y nunca le reconocieron sus derechos laborales. Todos ellos quedaron desamparados, al igual que sus familias”, inició contando a Cecilia García.

A partir del 2006, la familia de Ríos inicia una demanda contra la ONP, lucha en la que llevan más de 15 años. El motivo por el que la ONP no quiere pagar, explicó Llerena, es no creer.

“Existen sentencias a favor del grupo desde el año 2018. La manera de contrarrestar es presentar apelaciones. Al haber agotado todo estos fundamentos, piden la nulidad del juicio. La ONP prefiere pagar altos costos a los abogados”, comentó en nuestro medio.

Además, Llerana contó que el 50% de estos trabajadores despedidos en la década de 1990 ya fallecieron. En el caso de las esposas que debieron continuar en esta lucha, lamentablemente también murieron.

“La edad promedio de los es de 85 años. No pueden trajinar, están enfermos. No pueden afrontar esta situación. De alguna manera, vengo a ser el vocero de este grupo. Felizmente, he tenido el honor de representarlos”, agregó.

◼ Lucha

Por último, Llerena agradeció a Exitosa TV, quien por medio del programa En Defensa de la Verdad, expone casos de injusticia de miles de aportantes del país. Por esto, nuestro medio es ‘la voz de los que no tienen voz’.

“Personas como usted (Cecilia Garcia) luchadoras, al igual que el señor Gabriel Bustamente, nos complacen aunarnos a esta protesta. En realidad, la venimos manejando desde hace más de 15 años en juicio contra la ONP”, dijo en Exitosa.

