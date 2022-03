Juárez: “Congreso no puede hacer una reforma para adelanto de elecciones”

La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Patricia Juárez, indicó que no para el Parlamento no es viable dar su aprobación a un posible adelanto de elecciones a través de una reforma constitucional.

“Ello implica la realización de elecciones cada cinco años. Los presidentes -explica- son elegidos por cinco años, no seis, ni cuatro, ni tres. Nos podríamos preguntar si hoy en día se podrían recortar los mandatos, no solamente del Congreso de la República, sino también de la presidencia, es por eso que no se puede hacer una reforma constitucional para alterar el principio de alternancia del Gobierno”, aseveró la funcionaria

La legisladora de la bancada fujimorista señaló que basándose en la sentencia 0050-2004 del Tribunal Constitucional, la cual contempla que el Congreso “no puede aplicar esta figura para alterar el principio de alternancia en el Gobierno”.

Asimismo, la funcionaria respondió a la publicación realizada por su colega Heidy Juárez de la bancada de Alianza Para el Progreso, quien a través de su red social Twitter, exhortó al jefe de Estado a dimitar al cargo y convoque nuevas elecciones a fin de que la ciudadanía pueda elegir a un presidente que responda a la voluntad popular mayoritaria.

“Acabo de ver el tuit de una congresista que señala que se recorta el mandato y nos vamos todos, esa disposición está impedida de poder tomarla y está establecida en esta sentencia del Tribunal Constitucional”, manifestó Juárez ante la coyuntura política, pues se viene hablando mucho en los últimos días sobre la posibilidad de que el mandatario abandone su cargo.

