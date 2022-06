Juan Silva Villegas sobre audios: “Yo mismo haré mi peritaje para saber si es real”

En entrevista con Exitosa, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, comentó que él mismo realizará su propio peritaje sobre el caso de los audios difundidos en donde se escucha al exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco y al empresario detenido, Zamir Villaverde, con quien vincularon como nexo para darle al presidente Pedro Castillo la suma de S/. 30 mil.

En plática con Exitosa, el extitular del MTC fue tajante al poner en duda la presunta conversación entre Pacheco y Villaverde, difundida en distintos medios de comunicación, en donde su nombre está involucrado como parte de la supuesta designación de cargos dentro de la cartera ministerial.

“En primer lugar habría que ver si esos audios son verídicos, hay que ir a la fuente, para ver si son reales. Antes de opinar de eso, se lo voy a pedir a la fiscalía, y yo mismo voy a hacer mi peritaje, no creo en lo que digan, pero tiene que haber un peritaje para saber si es real”, dijo el exfuncionario.

“Si es real, pues estaríamos hablando de una situación concreta, caso contrario, no, son solamente dichos. Ninguno de los colaboradores eficaces da espacios puntuales en donde yo he estado, hablan de un departamento por la Av. Arequipa, etc, y si lo han dicho, tendrían que demostrarlo ellos”, agregó.

Por otra parte, volvió a negar haber conocido personalmente a Zamir Villaverde, ni para acordar cargos en el ministerio ni para recibir montos de dinero, como señaló el colaborador eficaz CE-02-5D-2FPCEDCF a la fiscal Karla Zeceraro. Silva Villegas alega que simplemente no se topó con él en ningún caso.

“Durante mi gestión yo he recibido a un montón de gente, pero a veces conversas y no sabes con quien hablas. La condición era de llegar 7:00 am hasta las 11:00 pm, cuando estaba en el ministerio, ahí uno recibe gente, conversa con ella y es difícil recordar quien ha venido, pero yo he buscado toda la documentación legal del ministerio que entregan bajo transparencia y en ningún momento ese señor (Zamir Villaverde) ha llegado a mi despacho, entonces yo no puedo decir que hemos conversado personalmente ni que lo he atendido como funcionario porque no llegó”, sustentó.

