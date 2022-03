Juan Silva, ministro de Transportes: “No conozco a Karelim López”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, rechazó conocer a la empresaria Karelim López, quien habría declarado que el presidente de la República, Pedro Castillo, estaría involucrado en presuntos actos ilegales. En esa línea, indicó que la también promotora de eventos podría ser parte de una organización criminal.





“Ella (Karelim López) ha tenido contrataciones con el MTC los años anteriores y debe tener por acá su relación con algunos funcionarios, no lo sé, pero por esa naturaleza debe ser que tiene información. Entiendan que ella a mí no me conoce, y yo no la conozco, y de una persona que no conozco no debo hablar su nombre por respeto”, declaró el ministro Silva durante una conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que no tiene algún vinculo con los cinco congresistas del partido de Acción Popular (AP), que fueron denunciados por la aspirante a colaboradora eficaz, López Arredondo, de ser beneficiados con contratos millonarios en el sector de Transportes. Cabe señalar que, los legisladores, según la empresaria, eran conocidos como “los niños”.





“Es necesario que entiendan que, a los congresistas que se mencionan en una lista, no los conozco (….) Desmiento totalmente, los congresistas o como ustedes los llamen, no los conozco. Totalmente descartado. Mi persona y el MTC no trabaja de esa manera”, precisó.

Además, aseguró que no conoce al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y recordó que solo lo vio en una actividad política organizada por Perú Libre. “No ha trabajado conmigo, nunca ha compartido algo conmigo. Es un personaje que lo conozco porque ha estado en Palacio, pero de sus cosas no sé absolutamente, nada. Si tiene problemas con la justicia, es problema de él”, manifestó.

