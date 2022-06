Juan Silva: “El presidente me encargó el MTC y pienso que he hecho una buena gestión e inversión”

En entrevista con Exitosa, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, se mostró satisfecho con la gestión que lideró al frente del MTC, cuya cartera asumió desde el 29 de julio del 2021 hasta el 28 de febrero de 2022.

“Son cargos de confianza, el presidente me dio ese encargo [de desempeñar el cargo del MTC] y yo pienso que no lo he hecho mal, que hemos hecho una buena gestión e inversión”, declaró en diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro.

Para respaldar sus declaraciones, destacó que llevó a cabo una política de puertas abiertas y buena ejecución presupuestal durante su permanencia en el referido ministerio.

“En una exposición, que la hice en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), [di a conocer que] el año 2021, a pesar de que nosotros llegamos a partir de la segunda etapa del año, tuvimos la más alta ejecución presupuestal de los últimos diez años. Yo lo presenté en cuadro y fue expuesto en la PCM”, aseguró.

“He tenido una política de puertas abiertas del ministerio y la mejor intención de hacer las cosas bien. He viajado por todas las regiones permanentemente. Muchas veces llegaba al aeropuerto y de ahí nomás me iba a otro lugar con la finalidad de llegar a donde más lo necesitan, a los lugares donde nunca llegaron las autoridades“, agregó.

De esta manera, Silva Villegas indicó: “Hemos satisfecho a la población porque nadie se ha quejado de que nosotros no le hemos podido atender o brindar el servicio que ellos necesitan“.

Sobre su trayectoria

Sobre su experiencia para asumir el sector de Transportes y Comunicaciones, manifestó que, aunque la Constitución permite al mandatario designar como ministros a personas de su confianza, tiene estudios de gerencia.

“Yo soy profesional, tengo estudios de gerencia educativa, pero, sobre todo, gestión […] Yo he estudiado gestión, sin embargo, ha sido mil visto que me puedan nombrar como ministro porque de repente no somos de su preferencia“, anotó.

“El MTC tiene dos viceministerios. En el caso de Comunicaciones, estaría en mi rama porque soy maestro y conozco el área“, dijo. En el caso de Transportes, “soy conductor”, afirmó.

