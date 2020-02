El excongresista por el partido político Contigo, Juan Sheput, utilizó sus redes sociales para comentar el desplante de Martha Chávez de no tomarse la fotografía protocolar con el presidente Martín Vizcarra en la entrega de las credenciales a los congresistas electos.

“Martha Chávez fue cortés al dar la mano a Vizcarra. Lo cortés no quita lo valiente. Luego hizo un gesto político al no querer tomarse una foto con él. Es totalmente válido. Esto lo cuestionan adulones y sumisos que no entienden la importancia de los gestos políticos”, indicó Sheput a través de su cuenta de Twitter.

Además, Juan Sheput aseguró la acción de Martha Chávez fue un gesto político completamente válido. “Parece que la adulación y sumisión ha hecho perder el sentido político a algunos recientes parlamentarios. El gesto político es importante más aún en situaciones como la presente”.