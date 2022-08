Juan Reynoso aspira a un título en la selección: “Toca ganar la Copa América”

El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, dijo ayer que espera hablar con Ricardo Gareca no solo para agradecerle sino para que le dé algunos consejos, y no duda que para salir campeón de la Copa América se necesita de todos.

“Ya toca ser campeones de América, pero necesitamos de todos. Sé que para nada será fácil”, refirió Reynoso.

También elogió el buen trabajo que vienen cumpliendo en el extranjero Raúl Ruidíaz y Anderson Santamaría, y lo sobre lo mucho que le podrían aportar a la blanquirroja.

“Raúl Ruidíaz es de esos jugadores que no aparece mucho o no tiene mucho contacto con el balón, pero la pelota va al área y él te define de derecha, izquierda o cabeza. Quizá eso es algo que no entiende el aficionado peruano. Puede pasar desapercibido, pero en el área es letal. En México y en la MLS es muy respetado”, comentó.

Cuando le consultaron por Anderson Santamaría, quien dejó de ser convocado por Gareca, Reynoso dijo que “me gusta porque te da variantes. Juega en línea de cuatro o de tres. La última vez que hablamos me quedó claro que quiere revancha. Viene de ser bicampeón en el fútbol mexicano”.

Añadió que “mi intención en Buenos Aires es hablar con Zambrano y Advíncula, pero también con Ricardo Gareca. Podría aconsejarme sobre lo que viene”.

