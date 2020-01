Juan Pari: hay “indicios y elementos” que complican a Castañeda Lossio en ‘Caso OAS’

Se complica. Juan Pari, ex presidente de la Comisión Lava Jato, se pronunció sobre el pedido de la fiscal María Milagros Salazar Paiva, miembro del Equipo Especial del caso Lava Jato, de 36 meses de prisión preventiva para el ex alcalde de Lima, Luis Catañeda Lossio, en el marco del caso OAS. Señala que hay “indicios y elementos” que complican seriamente al ex líder político de Solidaridad Nacional.

“Sí hay indicios de involucramiento en actos de corrupción, eso sí definitivamente hay indicios y elementos. Lo de Línea Amarilla es clarísimo, el contrato se firma en el periodo de Castañeda, los acuerdos previos del contrato con OAS fue en su periodo. El contrato se contrapone a los acuerdos previos, debería pagarse cuando se llegue al 70% del avance de obras, pero ese 70% no figura en el contrato, ya en el Gobierno de Villarán eso permite que OAS haya cobrado a partir del 20% del avance de la obra porque del contrato simplemente desapareció ese elemento y eso es de exclusiva responsabilidad de la gestión de Lucho Castañeda”, dijo en diálogo con Manuel Rosas y Giovanna Díaz, en ‘Exitosa Perú’.

En este sentido, Juan Pari consideró que es muy extraño que recién se esté pidiendo la prisión preventiva contra Castañeda Lossio, ante los elementos que mostraban una presunta responsabilidad del ex alcalde de Lima: “es raro, habría que preguntarles a los que administran la justicia, nosotros en el informe presentando en el 2016 ya tocamos el tema de Línea Amarilla, ya abordamos responsabilidades del Sr. Catañeda, no solamente en relación de contratos, sino lo que es el bypas de 28 de Julio, donde las cosas también son clarísimas”.

Recordemos que, el Ministerio Público le atribuye a Luis Castañeda los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal. Y en el requerimiento de la fiscal María Milagros Salazar, se argumenta el pedido de prisión preventiva señalando que el ex alcalde habría recibido 480 mil dólares de la constructora brasileña OAS, como aporte para la campaña donde fue elegido alcalde de Lima por tercera vez.