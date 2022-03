Juan Carrasco: “No conozco a Karelim López, no la tengo en mi teléfono”

El viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones, negó haber tenido algún vínculo con la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López cuando ejercía el cargo de ministro de Defensa. Así lo indicó tras su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

Asimismo, señaló que no logró concretar una reunión con el presidente Pedro Castillo en el domicilio de Breña, también conocido como la casa de Sarratea.

“Respecto a las investigaciones (sobre las visitas a Sarratea), yo no tengo vinculaciones, no conozco a la Sra. Karelim López, nunca la he tenido en mi teléfono, nunca hemos conversado. Yo me he dado cuenta de que hemos coincidido en Sarratea recién cuando ha salido el reportaje, cuando pude verlo”, declaró desde los exteriores del Parlamento.

También puedes leer | Presidente Castillo: recomposición de Petroperú fortalecerá su capacidad operativa

“Yo no sé dónde estaba, la casa tiene cuatro pisos, yo no la conozco. (…) Creo que todo está dentro del contexto de la verdad, yo tenía solo 48 horas de designado como ministro de Defensa, tenía conversaciones personales con el presidente”, agregó.

En otro momento, afirmó que cuando asistió a la casa del jirón Sarratea el año pasado fue para “probar suerte” de encontrar al presidente Pedro Castillo y comunicarle sobre el fallecimiento de su madre, pero que nunca se llegó a reunir con el jefe de Estado, pese a que lo esperó por una hora.

La Comisión de Fiscalización citó para esta tarde a seis personas para que respondan en el marco de las investigaciones que se siguen por las reuniones extraoficiales que sostuvo el presidente de la República, Pedro Castillo, con políticos y empresarios en la casa ubicada en el jirón Sarratea, en el distrito de Breña.

Más en Exitosa