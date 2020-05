Juan Carlos Oblitas aclaró por qué Gareca prefirió quedarse en Lima durante la pandemia

Este lunes, durante el día 57 del estado de emergencia nacional, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, aclaró que debido a la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país y el mundo entero a causa del coronavirus, se les dio la posibilidad a Ricardo Gareca y su comando técnico, para que vuelvan a sus países, sin embargo ellos prefirieron quedarse en Lima.

“Ricardo Gareca y todo el cuerpo técnico están metidos en los trabajos virtuales con los jugadores. (…) Se les consiguió vuelos a los 3 (Bonillo, Gareca y Santín) para que estén con sus familias, pero Ricardo (Gareca) decidió que se quedaban acá en Lima y optaron por ello”, indicó el ‘Ciego’ a Radio Ovación.

En otro momento, Oblitas agregó cómo viene atravesando el aislamiento social establecido para frenar el avance del COVID-19. “Yo he cumplido a cabalidad con la cuarentena, no he salido, pero cuesta más sobre todo cuando te dicen “viejito”, ahora resultado que los que somos mayores a 60 años, nos dicen lo que tenemos que hacer, y eso me parece una exageración, porque nosotros todavía producimos”.

“Si a nosotros nos descuentan el 25% en los meses de abril, mayo y junio, para que todos los empleados de la Federación puedan cobrar, me pareció perfecto. Si tenemos que ayudar para que se salga a flote. Dentro de todo, somos gente privilegiada y si nos toca “mojarnos” lo vamos a hacer, eso se llegó a un consenso, lo conversamos y se llegó a esa decisión”, indicó Oblitas sobre la reducción de sueldos.

Además, el director deportivo de la FPF, añadió que la reanudación del fútbol en nuestro país depende única y exclusivamente de las decisiones que tome el gobierno. “Ellos deben tener protocolos que le indiquemos nosotros. No podemos dejar que el Gobierno haga todo solo por su cuenta, sino tenemos que ayudar en ese sentido”.