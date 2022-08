Juan Carlos Celis: “La viruela del mono se sigue expandiendo pero no quiere decir que el Perú no haya logrado controlarlo”

En una entrevista para Informamos y Opinamos, el presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Juan Carlos Celis, explicó el panorama de nuestro país tras el primer caso de viruela del mono en un niño de ochos años.

En ese sentido, sostuvo que el principal mecanismo de contagio es la actividad sexual; sin embargo, existen otros modos que propician que el virus se propague en la población.

“El mecanismo de transmisión, siempre ha sido igual, no ha cambiado desde el 6 de mayo que se reportó un caso fuera de África, que es la intimidad, estrecho, sexual o de piel a piel. No se debe leer parcialmente el dato, porque también hay contaminaciones en trabajadoras de salud tocando las sabanas de los pacientes”, apuntó.

Asimismo, enfatizó que esta epidemia se mantendrá; dado que aún se desconocen distintos aspectos sobre la transmisión de la patología durante este tiempo.

“Se seguirá expandiendo a otros grupos (…) Recién estamos a cuatro meses y no se quedará ahí. Todavía no conocemos toda la dinámica de transmisión, lo que sabemos ahora son las principales rutas, pero en el Perú y otras partes del mundo se va a extender”.

De acuerdo a ello, señaló que nuestro país no es que no haya ha hecho las cosas bien para controlarlo; asegurando que, en muchas ocasiones, los pacientes no brindan información suficiente para tener los índices de infecciones de manera acorde.

“No es que el Perú haya realizado todas las cosas mal. En Europa o en Estados Unidos, así como a nosotros, se las ido de la manos porque el rastreo de casos requiere de información que los pacientes no están dando”, finalizó.

