Juan Burgos sobre Cerrón: “Es una conducta dictatorial, totalitaria que busca imponer sobre todos los demócratas del Perú”

-El congresista de la bancada Avanza País, Juan Burgos, se pronunció acerca de la declaración del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien indicó que el cambio de la actual Constitución Política se realizará por medio de una “vía pacífica o no pacífica”

“Es una conducta dictatorial, totalitaria que busca imponer sobre todos los demócratas del Perú”, indicó el legislador Burgos en entrevista con Canal N.

Cabe señalar que, el pasado 3 de mayo, el líder del partido del lápiz, Cerrón Rojas, se manifestó tras la decisión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de archivar el proyecto de ley, que presentó el Ejecutivo, para consultar a los ciudadanos si están de acuerdo con la redacción de una nueva Carta Magna.

En esa línea, el también exgobernador regional de Junín aseguró que su organización política continuará impulsando la creación de una nueva Constitución, que reemplace la del 93. Además, señaló que la actual Carta Magna instauró el “terrorismo de Estado”.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. En el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacifica o por una vía no pacifica”, añadió.

Adriana Tudela no descarta presentar moción de vacancia presidencial

El legislador Burgos se refirió acerca de la congresista de su misma bancada parlamentaria, Adriana Tudela, quien no descartó presentar una nueva moción de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo.

“La solución a la crisis política es exigir al presidente que renuncie y que tome al mando la vicepresidenta Dina Boluarte. Considero que la congresista Tudela tiene toda las prerrogativas para generar un recurso de vacancia, pero el Congreso ya no puede maltratarse con intentos de vacancia que no lleguen a los 87 votos”, señaló.

