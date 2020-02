Joven que rindió examen con bebé en brazos ingresó a la universidad

La imagen de Karla Méndez Mejía se volvió viral en las redes sociales, luego de que el último fin de semana, la joven madre se presentara para rendir un examen de admisión con su bebé de 4 meses en brazos. El hecho se suscitó en Chimbote.

Tras ello, este miércoles se confirmó que la joven de 23 años, logró obtener una vacante ingresando a la Escuela de Arquitectura de la Universidad César Vallejo campus Chimbote.

“Ser una profesional y salir adelante” era la consigna de Méndez Mejía y vaya si cumplió con su objetivo. “Ser madre no es impedimento para lograr mis sueños, al contrario, es una motivación. Quiero darle a mi hijo una mejor condición de vida. Sé que no será nada fácil, pero gracias a Dios tengo el apoyo de mis padres y pareja quienes me alientan a no desistir y luchar por lo que quiero”, señaló la ingresante, para la agencia Andina.

Cabe precisar que 25,000 postulantes a nivel nacional se presentaron este último fin de semana para rendir el examen de admisión a la Universidad César Vallejo.